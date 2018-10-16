Новым замглавы Минпросвещения стала Марина Ракова
Сегодня, 18:08Общество
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Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил руководителя Фонда новых форм развития образования Марину Ракову на пост замминистра Просвещения.
С текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте Кабмина РФ. Об этом пишет RNS.
Другим своим указом Медведев снял с должности первого замглавы Минобрнауки Валентину Переверзеву. Ведомство, в котором работала женщина, будет преобразовано.
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