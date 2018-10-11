Стартовал конкурс управленцев «Лидеры России»

10 октября в Москве прошла пресс-конференция, главной темой которой стал запуск Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годах. Организаторы и победители аналогичного проекта в 2017-2018 рассказали о том, что именно ожидает участников в новом году, какие этапы нужно будет преодолеть. Главное нововведение: теперь участие в конкурсе могут принять управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов.