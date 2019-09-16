В Нью-Йорке умер музыкант и продюсер Рик Окасек

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В возрасте 75 лет в США скончался лидер и вокалист группы The Cars.
Как пишет RТ, нью-йоркская полиция приехала на вызов в один из домов и обнаружила мужчину без сознания. Позже они подтвердили личность музыканта. На данный момент причины смерти не уточняются.
Коллектив группы стал популярным на рубеже 70-80-х годов. В прошлом году Окасека включили в Зал славы рок-н-ролла.
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