Адвокат Шевчука просит направить запрос в Конституционный суд и приостановить производство по делу Шевчука. Полиция возразила, объясняя это тем, что это «затянет дело и уже есть судебная практика по таким делам».
«Я всегда выступал против войн. Необходимо решать демократическим путем. Я против продолжающейся 8 лет войны на Донбассе и нынешней специальной военной операции», — Передрук процитировал позицию Шевчука.
Судья не стала дословно цитировать высказывание Шевчука на концерте в Уфе, заменив цитату фразой «негативное высказывание в отношении президента». Сам Шевчук не признал вину по делу о дискредитации ВС РФ.