Приставы Башкирии молниеносно изъяли имущество задержанного вчера «золотого гаишника»

Приставы Башкирии молниеносно изъяли имущество задержанного вчера «золотого гаишника»
Приставы Башкирии молниеносно изъяли имущество задержанного вчера «золотого гаишника»
Вчера, 12:11ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том что исполнительные листы были исполнены в день получения со ссылкой на пресс-службу УФССП сообщил «Ъ-Уфа» 16 августа.

Вчера, 15 августа в Башкирии был задержан объявленный в федеральный розыск экс-начальник МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдус Шайбаков, которому вменяют организацию «бизнеса» по продаже водительских прав. Вчера сообщалось, что Шайбакова задержали в Башкирии, собственно здесь и скрывался «золотой гаишник» от правосудия.

Однако вчера стало известно о том, что Шайбаков задержан правоохранителями. Что же касается невероятно слаженной и оперативной работы судебных приставов в данном деле — в день получения исполнительных листов имущество и самого Шайбакова и записанное на его родственников было обращено в пользу государства.

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