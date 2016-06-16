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В Уфе мужчина, 20 лет не имеющий ног, создал «Мир» для инвалидов
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Уфе мужчина, 20 лет не имеющий ног, создал «Мир» для инвалидов

16 августа, 16:39ОбществоНаталья Кузнецова
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