В Уфе мужчина, 20 лет не имеющий ног, создал «Мир» для инвалидов

Владимиру Горбунову – 59 лет, и всю его жизнь можно поделить на «до» и «после». Мужчина потерял обе ноги 20 лет назад, но встал на них снова и пошел по жизни не менее уверенным шагом. Он работает на нескольких работах одновременно, не считает слово «инвалид» обидным и посвящает всего себя помощи ближним.

Завести с ним размеренную беседу о том, как сложна жизнь инвалида не так просто, как может показаться. Не имея ног, он в движении все время.

- Проходите, я сейчас, одну минутку, - извиняется он и продолжает разговор еще минут пять.

- Извините, пару минут, очень важный звонок, - отвлекается он вновь, едва успев начать разговор.

- Простите, из минкультуры звонят, - снова извиняется он и начинает еще один разговор по телефону.

Он все время кому-то нужен. И мгновенно откликается на каждую просьбу.

Половина спальни в двухкомнатной квартире – его рабочий кабинет. Компьютер, книги, справочники, блокноты, иконы, распечатанные на листах изречения из Библии. Здесь вся его жизнь и работа в миниатюре. У него два высших образования – экономическое и богословское. Он занят многим одновременно – руководит воскресной школой Кирилло-Мефодиевского храма, преподает на епархиальных курсах, делает на дому экспертизу проектов промышленной безопасности, руководит любительским хором «Свет», занимается спортом и организует соревнования для инвалидов. А год назад еще и создал городскую общественную организацию инвалидов «Мир». И обо всех этих многочисленных составляющих своей жизни он говорит куда охотнее, чем о себе самом.

- Что обо мне говорить, давайте лучше о нашей школе, об организации, мы вот концерт организовали, - скромно говорит он, пытаясь уйти от разговора о собственных достижениях и победах. И только аргумент о том, что его история может стать примером для других и помочь им, убеждает его в обратном.

«Я сразу решил, что буду ходить даже без ног»

Его другая жизнь - до трагедии - длилась 39 лет. Он был здоровым, успешным и счастливым. Прошел путь от слесаря на заводе до руководителя частной фирмы, которая занималась изготовлением промышленных печатных плат и различных электронных изделий. Женился, стал отцом двоих детей. Он был целеустремленным и твердо стоял на земле. И в одно мгновение лишился своей физической опоры. В 1997 году Владимира сбил трамвай, он проехал прямо по его ногам, и после этого не оставалась ничего кроме ампутации. Началась новая жизнь, в которой вновь нужно было научиться стоять на ногах. И прежде всего в буквальном смысле. Любой другой на его месте мог бы впасть в депрессию, спиться, обозлиться на весь мир. Но Владимир четко решил, что у него все будет иначе.

- Мы (с семьей – прим.ред.) как-то сразу решили, что я буду ходить на протезах, купили их, и я начал потихоньку учиться, - рассказывает Владимир. –Конечно, нужно время хотя бы для того, чтобы определить, например, банально, какие протезы тебе больше подходят. Мне на моих невысоких «тумбах» (бытовое название протезов – прим.ред.) удобнее всего.

«Инвалид – это данность, и обижаться на это слово нечего»

На инвалидной коляске Владимир передвигается лишь дома, а вне его ходит наравне со всеми людьми. Ходьба на протезах, конечно, требует немалых физических усилий, однако это, по словам Владимира, далеко не самая большая проблема. Самое главное – принять ситуацию, что ты не можешь того, что могут многие другие люди.

Период реабилитации у человека, ставшего инвалидом вследствии травмы, по словам Владимира, длится около трех лет. До этого каждый, даже самый сильный, волевой человек предпринимает попытки жить так же, как и раньше. У него не получается – наступает уныние, отчаяние. Он пытается снова, и вновь терпит поражение. И день за днем постепенно при благоприятном стечении обстоятельств, помощи близких, друзей, личных усилиях, человек приходит к осознанию того, что его жизнь уже не будет прежней. Он принимает нового себя и учится жить заново.

- Создали мы газету, и назвать ее я решил «Инвалид», - рассказывает Владимир, показывая издание городской общественной организации инвалидов, которую сам редактирует. – Мне сразу начали говорить, что надо изменить название, что оно какое-то не такое, неэтичное. А что плохого в слове «инвалид»? Это не плохо и не хорошо. Это данность. И обижаться на это слово нечего, потому что если это так, то нельзя ничего изменить.

«Работа – основа жизни, цель жизни – служение ближнему»

Получается принять нового себя, конечно, не у всех инвалидов. Владимира в этом плане с уверенностью можно поставить в пример. После трагедии он не потерял радость жизни, а лишь вышел на новую полосу препятствий. Сначала научился ходить на протезах, потом начал водить машину. Вернулся к работе, одно время даже открыл свою фирму, но работать не смог в силу сложившихся экономических обстоятельств. А затем пошел получать второе высшее образование, на этот раз богословское.

- Еще до ДТП я был человеком верующим, восстанавливал храм, а потом решил открыть церковную лавку, чтобы другие люди тоже обращались к вере, - поясняет он. - И когда они приходили, спрашивали, у меня возникла потребность знать больше и говорить им. Так и получилось, что мне захотелось получить богословское образование.

Заставлять себя двигаться по жизни Владимиру едва ли приходится. Работа и постоянное развитие для него необходимы как воздух. По его собственному признанию, работа для него – основа жизни, он так воспитан, и так он жил всегда.

- Сейчас в жизни везде комфорт, - рассуждает Владимир. – А когда человек находится в покое, его все устраивает, он перестает развиваться. Потребность в этом просто исчезает. Я всегда говорю, когда телу хорошо - дух спит.

Однако от многочисленных карьеристов он разительно отличается. Он не пытается взять от жизни максимум, чтобы доказать что-то себе самому и другим. Личные амбиции ему, похоже, вообще чужды. Но есть другой мощный стимул – помощь другим людям. И ради этого он готов трудиться целыми днями. Он получил почетную премию «Достояние столицы», но его личное достояние – это люди, которым он помогает каждый день. При этом точечной помощи, поддержки отдельных людей ему явно недостаточно. Он хочет помогать многим и одновременно. Сейчас в планах у Владимира – создание службы труда, спорта и досуга инвалидов. Для него сейчас это задача номер один.

- Есть отдельные службы, структуры, но они действуют разрозненно, а я хочу, чтобы все они взаимодействовали и работали более эффективно, - поясняет Владимир. – Мы будем оказывать помощь в трудоустройстве, юридические услуги. Необходимо создать реестр организаций и предприятий, на которых могут работать инвалиды. Помимо этого, обязательно нужен спорт и праздничные мероприятия. Я хотел бы создать службу онлайн-оповещения, чтобы все инвалиды города могли оперативно узнавать, где и что проходит в городе. Когда такая служба появится, многим инвалидам это очень поможет зажить нормальной жизнью.

«Инвалиды – лекарство для общества»

Многие инвалиды считают, что они не нужны окружающим, государству. Однако Владимир с этим категорически не согласен. По его личному убеждению, люди с ограниченными возможностями, обществу чрезвычайно необходимы. А здоровые люди, считает он, непременно должны им сочувствовать. Но это сочувствие должно проявляться в действии.

- Любовь к ближнему только тогда и любовь, когда она проявляется на деле, - резюмирует он. – Если человек говорит, что ему жалко кого-то, но ничего не делает, это на самом деле просто эгоизм. Он сам хочет убедить себя в том, что он хороший. Инвалиды пробуждают в людях сочувствие, и именно поэтому они необходимы обществу. Инвалиды – лекарство для общества, ибо только сострадая, человек остается человеком.

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