Башкирию разделят на восемь «мусорных» зон
С 1 января 2016 года вступит в силу часть 5 статьи 30 Жилищного кодекса России, обязывающая жителей частного сектора заключать договора с региональным оператором на вывоз мусора. Предполагается что новый «регоператор» будет собирать, перевозить и уничтожать мусор. Башкирию разделят на восемь «мусорных» зон: уфимскую, нефтекамскую, бирскую, месягутовскую, туймазинскую, стерлитамакскую, белорецкую и сибайскую. У каждой из них будет свой оператор-сборщик мусора.
- С вступлением в силу этого положения закона за отсутствие у собственников договоров о вывозе мусора будет предусмотрена административная ответственность, - сообщили в природоохранном ведомстве Башкирии.
За нарушение этой нормы по статье 8.2 КоАП РФ можно заплатить штраф до 250 тысяч рублей.
В Уфе проблему мусора в частном секторе пытаются решить давно. Дело в том, что жители городских поселков не всегда платят за вывоз отходов, сбрасывая мусор на обочинах дорог подальше от дома. В 2010 году «Спецавтохозяйство» попыталось наладить новый механизм сбора мусора. Для этого в магазинах даже продавались желтые мешки, которые нужно было выставлять перед домом, потому что мусор из другой тары не забирался. Но жители частного сектора нововведение проигнорировали.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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