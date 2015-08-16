Башкирию разделят на восемь «мусорных» зон

В Уфе проблему мусора в частном секторе пытаются решить давно. Дело в том, что жители городских поселков не всегда платят за вывоз отходов, сбрасывая мусор на обочинах дорог подальше от дома. В 2010 году «Спецавтохозяйство» попыталось наладить новый механизм сбора мусора. Для этого в магазинах даже продавались желтые мешки, которые нужно было выставлять перед домом, потому что мусор из другой тары не забирался. Но жители частного сектора нововведение проигнорировали.