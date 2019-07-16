В СК предложили лишать коррупционеров имущества

В первую очередь применять данный вид наказания предлагается в отношении лиц уличенных во взяточничестве. Об этом информирует RNS.

По мнению Бастрыкина, угроза конфискации имущества станет хорошей профилактической мерой преступлений коррупционной направленности. К тому же за счет собственности осужденных можно будет покрыть часть ущерба, причиненного их преступной деятельностью.

Возвращение конфискации имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса России можно представить дополнительным видом наказания. В документе отдельно пропишут возможность конфискации имущества в качестве санкций конкретных статей особенной части УК РФ.