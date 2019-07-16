Фото: pxhere.com
В Петербурге с должников по ЖКХ взыскали миллиард рублей
16 июля, 17:08Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Санкт-Петербурге по суду взыскали более миллиарда рублей долга за тепловую энергию в жителей. В общей сложности потребители задолжали ГУП «ТЭК СПб» порядка 11 миллиардов рублей.
Как сообщает ФедералПресс, всего было подано порядка 719 исковых заявлений за первое полугодие текущего года. К исполнению приняты 626 судебных актов на общую сумму взыскания 533 миллиона рублей. Отмечается, за все шесть месяцев удалось взыскать более миллиарда рублей долга.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей