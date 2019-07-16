В Петербурге с должников по ЖКХ взыскали миллиард рублей

Как сообщает ФедералПресс, всего было подано порядка 719 исковых заявлений за первое полугодие текущего года. К исполнению приняты 626 судебных актов на общую сумму взыскания 533 миллиона рублей. Отмечается, за все шесть месяцев удалось взыскать более миллиарда рублей долга.