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В Башкирии по решению суда снесли самовольные строения на берегу Нугуша
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Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии по решению суда снесли самовольные строения на берегу Нугуша

Сегодня, 11:58ОбществоРустэм БашкирцевФото: пресс-служба УФССП по РБ
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