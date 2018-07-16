В Башкирии по решению суда снесли самовольные строения на берегу Нугуша

В Башкирии судебные приставы исполнили решение суда по сносу самовольно возведенных строений на территории национального парка «Башкирия» в Мелеузовском районе республики, сообщили в УФССП по РБ.

В решении суда речь шла о восьми объектах: шести вагончиках-бытовках, которые предприниматель сдавал отдыхающим, летней кухне и торговом киоске.

В суд обратилась природоохранная прокуратура, сотрудники которой установили, что эти сооружения возведены незаконно.

Предприниматель не торопился выполнять судебное решение. Тогда судебные приставы привлекли для сноса незаконных строений специализированную организацию, и решение суда было выполнено.