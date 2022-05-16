«У братьев»: Хабиров показал, куда улетел из Башкирии

«У братьев»: Хабиров показал, куда улетел из Башкирии
«У братьев»: Хабиров показал, куда улетел из Башкирии
16 мая, 21:05ОбществоФото: соцсети
Глава Башкирии возглавил делегацию в Узбекистан. О прибытии в страну Радий Хабиров сообщил в своих соцсетях.

Сегодня, 16 мая, делегация их Башкирии во главе с Радием Хабировым прибыла в Узбекистан. Так, о прибытии в страну глава региона сообщил в своих социальных сетях. Так, фотографии из аэропорта Нукуса в республике Каракалпакстан Хабиров подписал лаконично: «Туғандарға килдек. У братьев. Узбекистан».

В состав делегации из Башкирии также вошли члены Правительства Башкирии, руководители профильных министерств и ведомств и представили республиканских предприятий. Известно, что во время визита в Узбекистан Радий Хабиров встретится с премьер-министром Узбекистана.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы