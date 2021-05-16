Скоропостижно скончался экс-заместитель главы МВД Башкирии

Скоропостижно скончался экс-заместитель главы МВД Башкирии
Скоропостижно скончался экс-заместитель главы МВД Башкирии
Сегодня, 17:46ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Генерал-майор Наиль Валиуллин ушел из жизни в 64 года.

Сегодня, 26 мая. стало известно о безвременной кончине бывшего заместителя министра внутренних дел Башкирии Наиля Валиуллина. Об этом сообщили представители Союза генералов и ветеранов Башкирии.

При этом умалчиваются подробности смерти генерала Валиуллина. Сообщаются только факты из его биографии.

Фото:МВД по РБ

Наиль Габитович Валиуллин родился 5 августа 1956 года в Бижбулякском районе Башкирии. Учился сначала во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте, а затем – в Башгосуниверситете.

В МВД, будучи заместителем министра, Наиль Валиуллин курировал вопросы экономической безопасности. Он вышел на пенсию в 2012 году.

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