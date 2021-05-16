Скоропостижно скончался экс-заместитель главы МВД Башкирии

Сегодня, 26 мая. стало известно о безвременной кончине бывшего заместителя министра внутренних дел Башкирии Наиля Валиуллина. Об этом сообщили представители Союза генералов и ветеранов Башкирии.
При этом умалчиваются подробности смерти генерала Валиуллина. Сообщаются только факты из его биографии.
Наиль Габитович Валиуллин родился 5 августа 1956 года в Бижбулякском районе Башкирии. Учился сначала во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте, а затем – в Башгосуниверситете.
В МВД, будучи заместителем министра, Наиль Валиуллин курировал вопросы экономической безопасности. Он вышел на пенсию в 2012 году.