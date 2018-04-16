Новый терминал аэропорта Симферополя принял свой первый рейс
Сегодня, 15:59Общество
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В новом терминале аэропорта города Симферополь приняли первый рейс. Им стал самолет авиакомпании Nordwin из московского Шереметьево.
Первым пассажиром стала Светлана Коврижина, многодетная мать, прилетевшая с супругом и дочерью. Семье вручили сертификат на бесплатный перелет, написал портал rns.online.
Напомним, строительство аэропорта началось в мае 2016 года. На новый терминал площадью 78 тысяч квадратных метров потребовалось инвестиций в 32 миллиарда рублей. В начале апреля этого года Росавиацией было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта.
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