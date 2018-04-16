Новый терминал аэропорта Симферополя принял свой первый рейс

Напомним, строительство аэропорта началось в мае 2016 года. На новый терминал площадью 78 тысяч квадратных метров потребовалось инвестиций в 32 миллиарда рублей. В начале апреля этого года Росавиацией было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта.