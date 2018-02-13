В Уфе суд не поддержал бывшего адвоката, наказанного за посты в соцсетях

Судья отказал Виталию Буркину в удовлетворении его исковых требований.

Сегодня в Кировском районном суде Уфы прошло заключительное заседание по иску бывшего адвоката Виталия Буркина. Судья не стал восстанавливать его в статусе и отказал ему в удовлетворении его исковых требований.

Напомним, 26 октября 2017 года совет Адвокатской палаты Башкирии лишил статуса адвоката Виталия Буркина. Поводом для возбуждения дисциплинарного дела послужило письмо, подписанное главой Верховного суда республики, в котором Буркин обвинялся в «неправильном» поведении в социальных сетях.

- Публикации адвоката Буркина В. А. носят ярко выраженный негативный характер в отношении судебной системы, содержат различного рода критику и претензии в адрес судов. Тематика коррупции, подкупа судей, предвзятого вынесения судебных решений составляет более половины от числа публикаций, - говорится в документе о лишении статуса адвоката.

Виталий Буркин, не согласный с таким решением, направил в суд иск к Адвокатской палате РБ с просьбой восстановить его в адвокатском статусе.

Одним из основных его аргументов было то, что дисциплинарная комиссия Адвокатской палаты, по мнению истца, не должна была рассматривать дело о клевете и оскорблениях.

- Установить и признать факт оскорбления, клеветы или распространения сведений, не соответствующих действительности, в соответствии с Конституцией России правомочны исключительно суды, - говорится в исковом заявлении.

Буркин также считает, что публикации в интернете не являются адвокатской деятельностью, соответственно, посты в соцсетях не могли быть рассмотрены квалификационной комиссией Адвокатской палаты. Суд эти аргументы во внимание не принял, и статус адвоката истцу восстанавливать не стал.