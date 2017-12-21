В Башкирии адвокат из глубинки узнал из СМИ, что обвинил Адвокатскую палату

Адвокат из Абзелиловского района Самат Хайруллин настаивает, что его обманом вовлекли в некрасивую историю.

Вчера, 20 декабря, получило неожиданное продолжение дело адвоката Виталия Буркина, лишенного недавно адвокатского статуса после обращения председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко.

Адвокатская палата Башкирии на своем сайте опубликовала открытое обращение адвоката Абзелиловского районного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов Самата Хайруллина, в котором он просит проинформировать общественность о том, что группа юристов, которым он выдал доверенность на представление его интересов, использовала без его ведома его имя при подготовке скандальной публикации.

Речь идет об опубликованной несколькими интернет-ресурсами статье, в которой выдвигаются серьезные обвинения в семейственности и других злоупотреблениях в адрес президента Адвокатской палаты РБ (АП РБ) Булата Юмадилова. Жалобы, содержащие подобные претензии, направленные в Следственный комитет, Генпрокуратуру РФ и министру юстиции страны, а также в их региональные управления якобы были поданы Саматом Хайруллиным. После изложения сути заявлений в статье упоминалось и дело о лишении адвокатского статуса Виталия Буркина, решение о котором приняла именно Адвокатская палата РБ.

- Лично у меня нет сомнений, что данная публикация была организована адвокатом Буркиным и его коллегами, которые любыми методами пытаются добиться отмены решения Адвокатской палаты РБ о лишении его статуса, - сообщил Медиакорсети вице-президент палаты Виктор Мальцев.

По словам самого Самата Хайруллина, для него такой поворот дела также оказался неожиданностью.

- Я обратился к Виталию Буркину за советом, когда в отношении меня тоже было возбуждено дисциплинарное производство по жалобе моей подзащитной. Я много слышал о нем, читал, что про него писали, и надеялся на помощь. Виталий переадресовал меня к другим юристам, которые посоветовали оформить на них доверенность на представление моих интересов, поскольку я живу далеко от Уфы, и мне бывает затруднительно оперативно приехать в столицу для решения тех или иных вопросов, - рассказал Медиакорсети Самат Хайруллин. – А через некоторое время знакомые показали мне в интернете статью, в которой говорится, что я возмущен злоупотреблениями президента АП РБ Булата Гумеровича Юмадилова и требую его наказать. Однако я даже не собирался ничего подобного заявлять, поскольку отношусь в Булату Гумеровичу с большим уважением. Указанные в статье от моего имени сведения недостоверны. Я считаю, что юристы, представлявшие мои интересы по доверенности, злоупотребили моим доверием. Вместо того, чтобы защищать меня и помочь во время разбирательства моего дела дисциплинарной комиссией, они вовлекли меня в свои интриги.

Самат Хайруллин сообщил, что 14 декабря уже отозвал свою доверенность у вышеупомянутой группы юристов и намерен обратиться в суд по факту распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и подрывающих его репутацию. Представители Адвокатской палаты РБ, к слову, сообщили, что тоже готовят такое обращение в суд.

Со своей стороны возникшую ситуацию прокомментировал Артур Галлямов, один из юристов, на которых Саматом Хайруллиным была оформлена доверенность.

- Самат Гайфуллович выписал нам доверенность, в том числе, и с правом на обращение в правоохранительные органы. Каждый наш шаг мы обсуждали с ним, так что его слова о том, что он был не в курсе заявления, поданного от его имени в правоохранительные органы о злоупотреблениях руководством Адвокатской палаты РБ, не соответствуют действительности. Для нас стало странным, когда он стал утверждать, что мы не оправдали его доверие, - пояснил Артур Галлямов.

Напомним, данная история началась в начале ноября текущего года, когда в Адвокатскую палату РБ поступило обращение председателя Верховного суда РБ Михаила Тарасенко о нарушениях Виталия Буркина, который, по мнению судейского сообщества, в своих сообщениях в соцсетях перешел границы конструктивной критики. В частности, Адвокатская палата РБ усмотрела нарушение норм кодекса профессиональной этики адвоката в следующей фразе Виталия Буркина: «…Первое правило этой системы звучит так – принимать только своих. А чтобы стать своим надо обязательно быть замешанным ранее в каком-нибудь коррупционном деле, желательно чтоб это было какое-то воровство, желательно даже мелкое. Чтоб под страхом разоблачения будущий судья не побоялся исполнять любые приказы. Кандидат должен быть беспринципным, в идеале даже подлым. Вот это и есть dressсode для пропуска в «свет».

При этом во время заседания дисциплинарной комиссии, как следует из информационного письма Адвокатской палаты РБ, Виталий Буркин «вел себя крайне агрессивно и вызывающе, в резкой и провокационной форме отрицая факт нарушения им правил профессиональной этики, настаивая, что судейское сообщество является, по сути, противником адвокатуры». В итоге члены совета Адвокатской палаты РБ пришли к выводу, что в случае с Виталием Буркиным имеет место профессиональная деформация компетентного юриста и абсолютное неуважение с его стороны к совету палаты.