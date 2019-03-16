В Башкирии утвердили сроки госэкзаменов для школьников

Министерство образования Башкирии утвердило расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на текущий 2018/2019 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе Минобра РБ.

Так, ЕГЭ в этом году, как и раньше, будет проходить в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Первыми экзаменами, как ив прошлые годы, станут испытания по географии и литературе. По всем экзаменам предусмотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет также смогут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки в рамках основного периода госэкзамена, а нынешние выпускники будут демонстрировать свои знания в основные сроки.

Возможен перенос сроков сдачи экзаменов по уважительным причинам – по болезни или иным обстоятельствам. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, тоже смогут сдать их в резервные сроки.

Ребята, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в сентябре.