В Dota сразились персонажи в образах кандидатов в президенты России

В России прошел первый в истории чемпионат по предвыборной Dota. Организаторы попытались совместить популярную компьютерную игру и предстоящие выборы президента РФ. Киберспортсмены играли новыми героями Dota, напоминающими кандидатов на пост главы страны. Турнир начался 16 февраля в 15.40 мск.

По словам одного из организаторов чемпионата Евгения Фатькина, у всех персонажей есть свои способности, привычные для компьютерных героев. Как и на выборах, победить должен сильнейший. Об этом пишет телеканал «360».

Организаторы отобрали из 174 персонажей семь героев, которые оказались больше всего похожи на кандидатов, и специально для чемпионата создали семь образов на них, характеризующих народных избранников, отметил Фатькин.

Герои были дорисованы в Photoshop, где им придали узнаваемую внешность и дали характерные названия. Все семь персонажей Dota стали похожи на кандидатов на пост лидера государства.

Король Влаадин обладает способностью призывать вежливых людей, у Стража скверных слов есть своя армия троллей, Кентавриха Чак-Чак атакует лошадиным гоготом, Двуликий Грудорг использует силу тяжеловесного Зюгорке и умеет стрелять в противника клубничной пылью, Винодел Дюрсо может становиться больше от шампанского, а Друид явлинских лесов обладает печальным взглядом.

По мнению создателя проекта «Сбитый лось» Марата Сатимова, президентские выборы немного напоминают подбор персонажей в Dota. Мы попытались удивить фанатов популярной игры и перенесли в Dota кандидатов в президенты. Игрокам придется сделать правильный выбор, как и народу России, отметил Сатимов.

В чемпионате принимали участие шесть команд: Sanctuary, Hunkys from zavod, Destructive Live, Apollo, Furious bears, Main Pain. После жеребьевки две из них попали во второй тур. Остальные объединены в две пары. Победитель выявится в одиночной игре, а в грандфинале матчи пройдут до двух побед.