Врачи назвали препараты, помогающие при ковиде

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры клинической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Марины Савенковой, «Имунорикс» прошел 60 клинических исследований международного уровня и доказал свою эффективность. В испытаниях приняли участие более 1 млн человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также дала свои рекомендации для использования его в лечении и профилактике респираторных инфекций. В России препарат применяется уже более 20 лет как педиатрами, так и иммунологами.