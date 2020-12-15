Врачи назвали препараты, помогающие при ковиде

Врачи назвали препараты, помогающие при ковиде

Вчера, 19:31ОбществоPhoto: pxhere.com
Российские медики рассказали, какие препараты могут помочь облегчить симптомы заболевания при коронавирусной инфекции. Помимо жаропонижающих и противовирусных препаратов, врачи выделяют иммуномодулятор «Имунорикс». Это раствор для внутреннего приема, который можно купить в аптеках по рецепту лечащего врача.

Как пишет «Комсомольская правда», активным веществом в лекарстве служит пидотимод. Он регулирует клеточный и гуморальный иммунитет в условиях иммунодефицита. При развитии бактериальных, грибковых и вирусных инфекций пидотимод стимулирует макрофаги (клетки, которые активно «захватывают» антигены). Вещество также способствует представлению антигена Т-лимфоцитам, которые далее участвуют в процессе уничтожения того или иного возбудителя.

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры клинической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Марины Савенковой, «Имунорикс» прошел 60 клинических исследований международного уровня и доказал свою эффективность. В испытаниях приняли участие более 1 млн человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также дала свои рекомендации для использования его в лечении и профилактике респираторных инфекций. В России препарат применяется уже более 20 лет как педиатрами, так и иммунологами.

Этой весной в Италии провели исследование, согласно которому пидотимод сокращает время действия симптомов заболевания у больных COVID-19. Он помогает вернуть нормальную температуру тела пациента и предотвратить гиперцитокинемию.

«Среди препаратов, влияющих на иммунную систему, можно отметить «Имунорикс», который имеет достаточно серьезную и многолетнюю доказательную базу», - сказал кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Он отмечает, что при использовании «Имунорикса» можно значительно сократить риски тяжелых осложнений при коронавирусе. При этом препарат сочетается с другими лекарствами, применяемыми при лечении ковида, и увеличивает их эффективность. «Имунорикс» также эффективен при восстановлении пациента после болезни.

«Использование препарата позволяет уменьшить лекарственную нагрузку, в том числе количество курсов назначения антибиотиков», - сказал Викулов.

Медэксперты также напомнили, что не стоит заниматься самолечением и применять лекарства, даже самые эффективные, без назначения врача. А иммунотропные препараты всегда должен назначать специалист.

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