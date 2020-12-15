Глава Новосибирской области недоволен освещением его сотрудничества с «Сибантрацитом»

Что касается оценочных суждений, то они не могут рассматриваться с точки зрения их достоверности, соответствия действительности, так как являются выражением личного мнения и взглядов. При этом, как обратил внимание Европейский суд, свобода выражения представляет собой одну из основных опор демократического общества. И несмотря на то, что СМИ должны соблюдать определенные границы, их долг - это распространить информацию, представляющую общественный интерес. Журналисты Atas.info уверены, что их ранее опубликованный материал как раз подходит под эти критерии. При этом Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также Конституция гарантирует духовную, творческую свободу человека, выражающуюся в гласном беспрепятственном выражении идей, мнений, убеждений.