Глава Новосибирской области недоволен освещением его сотрудничества с «Сибантрацитом»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал опубликовать опровержение материала редакции Atas.info о ситуации вокруг компании «Сибантрацит» и перспективах развития угольной промышленности в регионе.

Ранее журналисты издания сообщили о возможном конфликте интересов губернатора в сотрудничестве Новосибирской области с «Сибантрацитом». Ведь глава региона открыто говорит, что выдача лицензий на разработку новых месторождений угля в регионе нецелесообразна. Как пишет atas.info, Травников в своем письме в редакцию написал, что “в материале приводятся сведения, не соответствующие действительности”. “Я не имею личных интересов в угольном бизнесе, не защищаю какие-либо предприятия от конкуренции, не имею коммерческого интереса, а следовательно, у меня нет конфликта интересов”, - сказал он. Однако журналисты пришли к выводу, что требование Травникова необоснованно и законных оснований для опубликования опровержения нет. Редакция работает в соответствии с законом «О средствах массовой информации» и пристально следит за содержанием выходящих статей. Что касается оценочных суждений, то они не могут рассматриваться с точки зрения их достоверности, соответствия действительности, так как являются выражением личного мнения и взглядов. При этом, как обратил внимание Европейский суд, свобода выражения представляет собой одну из основных опор демократического общества. И несмотря на то, что СМИ должны соблюдать определенные границы, их долг - это распространить информацию, представляющую общественный интерес. Журналисты Atas.info уверены, что их ранее опубликованный материал как раз подходит под эти критерии. При этом Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также Конституция гарантирует духовную, творческую свободу человека, выражающуюся в гласном беспрепятственном выражении идей, мнений, убеждений. Кроме того, еще несколько лет назад комитет министров Совета Европы установил, что уровень публичной критичности госслужащих гораздо выше обычных граждан. В связи с этим публикация была полностью обоснованной и не требует опровержения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter