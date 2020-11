Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета продюсерской компании «Процентр» Олега Газманова.

Этой компанией владеет семья Газмановых, а ее числится супруга артиста Марина. В качестве причины действий ФНС называется плохое состояние фирмы. А недавно продюсерский центр Газманова не смог заплатить строителям за выполнение ремонтных работ. После разбирательств в суде с Фондом капитального строительства компанию обязали выплатить 29 тыс. рублей, сообщает Newia.

