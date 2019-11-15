Ученые назвали продукты резко повышающие уровень сахара в крови

В «красную» группу входят брюква, картошка, рис и морковь. Об этом информирует RNS.

Брюква очень полезный корнеплод. Ее внешний вид и вкус чем-то напоминает репу. Однако гликемический индекс продукта превышает 99 единиц. Данный овощ резко увеличивает уровень сахара в крови. Употреблять в пищу брюкву нужно очень аккуратно.

Картофель также способствует повышению сахара в крови. Гликемическим индекс запеченной картошки равен 96 единицам, а пюре — 90 единицам. В отварном картофеле гликемический индекс составляет 65 единиц.

Гликемический индекс белого риса достигает порядка 80-90 единиц. В сырой моркови данный показатель равен 85 единицам, а в отварной — 40 единицам.

Помимо вышеперечисленных продуктов питания в «красную» группу входят кабачки (75 единиц), пшено (71 единиц) и перловка (70 единиц). Все эти продукты в кратчайшие сроки расщепляют и перерабатываются в глюкозу, что приводит к скачку сахара в крови.

Чем быстрее уровень сахара повышается, тем быстрее он впоследствии снижается. В итоге основной удар получают сосуды. Человек рискует заболеть сахарным диабетом.