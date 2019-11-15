Ученые назвали продукты резко повышающие уровень сахара в крови
Специалисты перечислили продукты питания, которые имеют высокий гликемический индекс, влияющий на скорость повышения уровня сахара в крови.
В «красную» группу входят брюква, картошка, рис и морковь. Об этом информирует RNS.
Брюква очень полезный корнеплод. Ее внешний вид и вкус чем-то напоминает репу. Однако гликемический индекс продукта превышает 99 единиц. Данный овощ резко увеличивает уровень сахара в крови. Употреблять в пищу брюкву нужно очень аккуратно.
Картофель также способствует повышению сахара в крови. Гликемическим индекс запеченной картошки равен 96 единицам, а пюре — 90 единицам. В отварном картофеле гликемический индекс составляет 65 единиц.
Гликемический индекс белого риса достигает порядка 80-90 единиц. В сырой моркови данный показатель равен 85 единицам, а в отварной — 40 единицам.
Помимо вышеперечисленных продуктов питания в «красную» группу входят кабачки (75 единиц), пшено (71 единиц) и перловка (70 единиц). Все эти продукты в кратчайшие сроки расщепляют и перерабатываются в глюкозу, что приводит к скачку сахара в крови.
Чем быстрее уровень сахара повышается, тем быстрее он впоследствии снижается. В итоге основной удар получают сосуды. Человек рискует заболеть сахарным диабетом.
Отметим, что в «зеленую» группу продуктов с низким гликемическим индексом входит большинство зеленых овощей, редис, капуста и лук-порей. «Желтая» группа еды включает в себя, например, ананасы. Их гликемический индекс составляет 65 единиц. Между тем ученые предупреждают, что злоупотреблять такими продуктами не нужно, особенно на голодный желудок.