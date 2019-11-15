ФАС: регулирование тарифов на авиарейсы в Пулково отменено

То же самое касается и международных направлений аэропорта Санкт-Петербурга. Об этом информирует RNS.

Специалисты ФАС приняли решение дерегулировать тарифы на международных и московском направлениях в аэропорту Пулково. Регулятор требуют от оператора аэропорта проводить гибкую тарифную политику и увеличить число рейсов из Санкт-Петербурга, особенно в лоукост-сегменте.