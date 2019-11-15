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ФАС: регулирование тарифов на авиарейсы в Пулково отменено
15 ноября, 16:05Общество
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Руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменило регулирование тарифов на стоимость авиарейсов из Москвы в Пулково.
То же самое касается и международных направлений аэропорта Санкт-Петербурга. Об этом информирует RNS.
Специалисты ФАС приняли решение дерегулировать тарифы на международных и московском направлениях в аэропорту Пулково. Регулятор требуют от оператора аэропорта проводить гибкую тарифную политику и увеличить число рейсов из Санкт-Петербурга, особенно в лоукост-сегменте.
Что касается дерегулирование тарифов на железнодорожные перевозки из Санкт-Петербурга в Москву, то решение по этому вопросу ФАС примет не раньше первого квартала следующего года.
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