Ливинский доложил Собянину о цифровизации сетей

Глава «Россетей» Павел Ливинский рассказал градоначальнику о масштабном проект по цифровизации электрических сетей столицы. Возможности нового диспетчерского пункта присутствующие смогли увидеть на примере технологического нарушения, которое смоделировали сами энергетики, сообщают «Новые известия».

Градоначальник добавил, что «Московские кабельные сети» эффективно обеспечивают электроснабжение столицы, эксплуатируя свыше 63 тысяч км кабельных линий. В «доцифровую» эпоху такой системой из единого центра управлять просто невозможно. Но сегодня внедрение современных технологий позволило создать единый диспетчерский пункт «МКС». Благодаря этому можно повысить надежность работы и сократить время реагирования, если возникает ЧП.

Топ-менеджер также представил мэру проект по созданию Цифрового района электрических сетей (РЭС) в Северо-Западном округе Москвы, он должен быть полностью реализован до конца 2020 года. Проект стал частью стратегии по построению цифровой сети в столичном регионе.

В «Цифровой РЭС» будет интегрирована уникальная система «Цифровой электромонтер». Она предполагает оснащение персонала мобильными устройствами управления и контроля, наличие мобильных решений с действующими информационными системами. Все это должно эффективно помочь использовать рабочее время, отслеживать перемещения персонала и уменьшить операционные расходы. Специалист получил оперативную информацию об участке, чтобы сэкономить время на ликвидацию нарушения.