В садовом товариществе под Уфой неизвестные люди устроили свалку

Владельцы садового товарищества "Коллективный сад 10 ОСТ ОАО УМПО" под Уфой возмущены несанкционированной свалкой. КамАЗ неизвестной организации на днях выгрузил здесь огромную массу мусора.

- Камаз приехал позавчера и начал сваливать мусор, - рассказала Медиакорсети одна из собственниц Виктория Ногина. - Председателю сада дела нет до этого, она просто не берет трубку. В управлении берет трубку бухгалтер и говорит о том, что сейчас председателя правления на месте нет. Мы просто не знаем, что делать.