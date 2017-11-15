В садовом товариществе под Уфой неизвестные люди устроили свалку
Сегодня, 18:11ОбществоНаталья Кузнецова
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Владельцы садового товарищества "Коллективный сад 10 ОСТ ОАО УМПО" под Уфой возмущены несанкционированной свалкой. КамАЗ неизвестной организации на днях выгрузил здесь огромную массу мусора.
Несанкционированная свалка появилась в районе озера, которое находится недалеко от расположенных здесь садов.
- Камаз приехал позавчера и начал сваливать мусор, - рассказала Медиакорсети одна из собственниц Виктория Ногина. - Председателю сада дела нет до этого, она просто не берет трубку. В управлении берет трубку бухгалтер и говорит о том, что сейчас председателя правления на месте нет. Мы просто не знаем, что делать.
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