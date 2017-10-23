Свалка в Благовещенске: аргументы сторон

Медиакорсеть решила привести аргументы «за» и «против» нового полигона ТБО в Благовещенске.

Решение о строительстве в Благовещенске полигона для переработки и хранения ТБО вызвало волну протеста среди местных жителей и экологов Башкортостана. По этому поводу уже прошло два митинга, последний – 21 октября.

Попытаемся разобраться в ситуации и понять, кто что хочет и кто чего боится.

Экология

Граждане, находящиеся непосредственно вблизи к будущей свалке, по праву волнуются за экологию. И правильно, надо сказать, волнуются, потому что таких свалок по Башкирии уже 2500. Они понимают, что такое свалка, много раз видели, как горит мусор, расползаются по округе грызуны и растаскивают инфекции; появляются бомжи и не с кого спросить. Но хотим успокоить граждан, что то, что они называют свалкой и чего все боятся - это устаревшее представление о хранении ТБО - твердых бытовых отходов.

Современный комплекс по сортировке, прессованию отходов и хранению выглядит по-другому, чем стихийные не охраняемые и никому не нужные свалки.

Сегодня комплекс мусороперерабатывающего предприятия - это отсутствие запаха, птиц, грызунов и других диких и одичавших животных, которые могут разнести инфекции. Это отсутствие постоянных пожаров. Это грамотно продуманная структура с охраной, оборудованием, цехами и рабочими местами. Это налоги и прохождение серьезных проверок. Главное, что это порядок и есть с кого спросить.

Почему рядом с Благовещенском

Жители также задают резонный вопрос – спрашивают, почему именно здесь, на нашей земле планируется склад ТБО.

Решение о том, что будет находиться на землях промышленного назначения, было принято еще в 70-е годы. Земельный участок под переработку отходов площадью 42 га, расположенный в Благовещенском районе, в землях, относящихся к Новонадеждинскому сельскому совету, был определен для целей испытаний новых видов топлива на базе Института нефтехимпереработки РБ. Эта передача произошла на основании распоряжения Совета Министров РСФСР №1761р от 9.10.1972 г., по которому 51 и 58 кварталы лесного хозяйства Благовещенского района были выведены из Гослесфонда Башкирскому научно-исследовательскому институту по нефти (Баш НИИ ПН), ныне Институт нефтехимпереработки РБ.

Решение принято давно, а предприятие по всем стандартам стало возможным построить лишь недавно.

Зачем нужен полигон

Граждане задают уместный вопрос - «а нам это зачем?», «что даст нам этот полигон?». Давайте задумаемся - если оставить свалку и ничего не делать - то мы получим загрязнение земель, отсутствие контроля, отсутствие соблюдения экологических норм.

А если предприятие по переработке отходов начнет работу, то в первую очередь будет организован не только порядок на территории, это может поднять экономику района, удешевить стоимость утилизации ТБО. Это как минимум 110 дополнительных рабочих мест и налоговые платежи. Из городского бюджета не будут уходить деньги на устранение стихийных свалок и последствий пожаров. По предварительным расчетам в бюджет Благовещенского района поступит до 1 млн руб в год при условии достижения проектной мощности.

Рядом с городом полигон строить нельзя

Депутат Благовещенского райсовета Альберт Динуров считает, что рядом с городом полигон строить нельзя.

- Отрицательно к этому отношусь, у нас и так экологическая ситуация сложная, - объяснил он. – Есть уже и «Полиэф», и Благовещенский арматурный, и птицефабрика. А тут появится полигон на 42 гектарах.

И действительно, рядом нельзя - никто не даст построить полигон рядом с городом. Минимальное удаление от города должно составлять 1 км по санитарным нормам. Объект застройки расположен в удалении более 5 километров.

Свалка с 20-этажный дом

Жители боятся свалки высотой в 20-этажный дом. Опять же, если это стихийная свалка - высота нагромождений мусора никем не фиксируется и никак не отслеживается. Если мы говорим о современных западных технологиях полигонов - то хранение прессованных «хвостов» располагается не в ширину участка, а в глубину. Но говорить о высоте хранения ТБО в Благовещенске рано, поскольку на данный момент нет утвержденного проекта по высоте хранения.

Если кто-то пишет или говорит, что высота будет в 20-ти этажный дом, то в этих словах недостаточно компетенций, так как проект еще не утвержден.

Но то, о чем нужно говорить - это сохранность земляных покровов. Почва на глубине будет гидроизолирована, чтобы предотвратить попадание фильтрата в грунтовые воды. То есть, почва будет под защитой новейших технологических решений.

Инфекции от свалок

Мало кто пишет о таком явлении, как распространение инфекций со стихийных свалок. На хаотичных свалках обычно питаются дикие и одичавшие животные, тем самым провоцируя разнесение болезнетворных бактерий и инфекций. А еще там обретаются люди без определенного места жительства асоциального поведения со всеми вытекающими последствиями.

Когда хранение ТБО производится с соблюдением норм и правил - животным и бомжам просто нет места. Прессованные отходы закладываются слоями и между этих слоев устанавливаются изолирующие материалы. Брикеты не находятся под открытым воздухом, а внутренние слои будут закрыты глиняным замком, а внешний вегетативным покрытием.

Вместо выводов

Протесты жителей понятны. Вопрос лишь в том, кто управляет этим процессом. Задумайтесь, кому выгодно, чтобы мусор в городе разрастался стихийными свалками, а не был отсортирован организованным подотчетным предприятием? Кому выгодно, чтобы не было хранения по нормам и стандартам, а были пожары и беспорядок.

По статистике в Башкирии сейчас имеется 2500 свалок, 47 полигонов, а предприятий, берущих на себя обязанность по сортировке, переработке мусора и ответственность за хранение - всего 12.