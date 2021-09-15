В Уфе суд приостановил строительство высотки ПСК-6 в квартале на улице Конституции

Строительство дома на земельном участке, где будет возводиться новый жилой комплект от ПСК-6, было запрещено до окончания производства по делу.

Стало известно, что Верховный суд Башкирии запретил строительство дома ПСК-6 на улице Конституции. Запрет будет действовать до принятия окончательного решения суда. Сообщается, что истцами по делу выступают четверо жителей дома № 5 по улице Конституции. По их заявлению, строительная компания ПСК-6 пересекает их придомовую территорию, поэтому жители дома требуют, чтобы власти города признали недействительным постановление о межевании и застройки квартала именно в части их придомовой территории. Так, на данный момент в рамках дела проводится экспертиза земель. Напомним, что в апреле этого года жители дома по улице Конституции объявили головку до того момента, пока на протест не отреагировали власти города и не пообещали во всем разобраться. Между тем, на претензии жителей о том, что новая высотка возводится в нескольких метрах от их дома, в ПСК-6 заявили, что строительство проводится на месте снесенного барака и не заходит на придомовую территорию.

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