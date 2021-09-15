В Башкирии будет построен дом престарелых на условиях концессии

Известно, что располагаться пансионат будет в деревне Пушкинское в Иглинском районе в бывшей школе и столовой, для этого в зданиях будут проведены реконструкция и перепланировка. Предполагается, что пансионат будет рассчитан на 22 места, из которых 11 будут коммерческими. Вложить в реализацию проекта планируется 9,8 миллиона рублей.