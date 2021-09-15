В Башкирии будет построен дом престарелых на условиях концессии

В Башкирии будет построен дом престарелых на условиях концессии
В Башкирии будет построен дом престарелых на условиях концессии
Вчера, 10:12ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Находится дом престарелых будет в деревне Пушкинское в Иглинском районе.

В Башкирии появится новый дом престарелых в Иглинском районе. Как сообщает РБК со ссылкой на министерство труда Башкирии, для реализации проекта будет заключено концессионное соглашение с «Центром досуга и уход за людьми старшего возраста "Счастливый Я"». Инициатором проекта выступила данная организация.

Известно, что располагаться пансионат будет в деревне Пушкинское в Иглинском районе в бывшей школе и столовой, для этого в зданиях будут проведены реконструкция и перепланировка. Предполагается, что пансионат будет рассчитан на 22 места, из которых 11 будут коммерческими. Вложить в реализацию проекта планируется 9,8 миллиона рублей.

Согласно концессионному соглашению, организация получит право владения объектами сроком на 25 лет, после чего пансионат будет передан в собственность Башкирии.

Напомним, что министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова призвала жителей региона вкладывать лишние деньги в дома престарелых. По ее мнению, они будут необходимы всегда, потому это очень устойчивый бизнес и окупать он начнет себя уже через 7 лет.

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