Сбор средств для Ильи Худобе, которому помогал репер из Уфы Моргенштерн, завершен

Сбор средств для Ильи Худобе, которому помогал репер из Уфы Моргенштерн, завершен
Сбор средств для Ильи Худобе, которому помогал репер из Уфы Моргенштерн, завершен
Вчера, 08:22ОбществоЭлина СайфрановаФото: Instagram.com
Средства необходимы для приобретения препарата «Золгенсма», один укол которого стоит 155 миллионов рублей.

Сбор средств для трехлетнего Ильи Худобе, которому был поставлен диагноз спинально-мышечная атрофия, был завершен. Об этом сообщили родители мальчика в социальных сетях. Отметим, что сбор денег проводился для приобретения препарата «Золгенсма», один укол которого стоит 155 миллионов рублей.

Напомним, что большую огласку сбор получил благодаря реперу Моргенштерну. В своих социальных сетях он призвал аудиторию помочь семье собрать всю сумму на лечение. Сам музыкант перечислил свыше 15 миллионов рублей, однако делал он это из корыстных целей. Так, репер решил помочь именно семье Худобе, потому что по его данным, чтобы подкрепить материалы обвинения, ему планировали подбросить наркотики. И он понадеялся, что помощь ребенку майора полиции поможет избежать такого развития событий. Репер отметил, что первые 3 миллиона он отправил из корыстных целей, а уже после стал помогать «от сердца».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы