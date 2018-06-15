Зарубежная ГРЭС поставила под угрозу природу и здоровье людей в Сургуте

Как сообщает издание Regnum.ru, начальство из Европы сделало упор на экономическую прибыль в ущерб безопасности. На предприятии стали экономить на всем, начиная от технического оснащения и квалификации работников, заканчивая системами безопасности. Сообщается, что «управленцев» на ГРЭС даже стало больше, чем простых рабочих.

С приходом немцев возросло количество катастроф. В 2011 году произошел крупный пожар по причине выброса газа, в котором пострадали 13 человек, из которых четверо были серьезно ранены. После ЧП руководство пообещало наладить безопасность на ГРЭС, однако так этого и не сделало. В 2015 году произошло обрушение крыши в здании машинного цеха по причине отсутствия контроля над содержанием здания. Сами немцы назвали эти случаи всего лишь «инцидентами». На них не повлиял ни Аркадий Дворкович, ни долгие устранения последствий пожара.

Экологи Сургута зафиксировали в воздухе повышенное содержание метана и бензаприпена. Эксперты связывают превышение показателей с техническими неполадками на ГРЭС. Тем не менее на самой ГРЭС устранять ничего не собираются.

Все запросы о передаче информации об авариях и наличии загрязнения воздуха, ПАО ЮНИПРО усиленно игнорирует.