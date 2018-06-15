Ученые запечатлели выброс энергии от поглощения звезды черной дырой

Необычное явление произошло после поглощения черной дырой звезды. Об этом 15 июня пишет газета «Известия».

Ученые использовали в своем исследовании специальные телескопы. Благодаря последним были сделаны снимки струй радиоволн, испускаемых звездой. Эти же телескопы были задействованы для наблюдения за столкновением галактик Arp 299. Космическая катастрофа произошла на расстоянии 150 миллионов световых лет от Земли.

В центре одной из галактик располагалось звезда, размер которой в два раза превышал Солнце. Космическое тело оказалось слишком близко от черной дыры. Размер последней превышает размер Солнца в 20 раз. В итоге звезда была разорвана. Во время своей гибели космическое тело выпустило во Вселенную массивный поток энергии.