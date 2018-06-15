Минприроды перестроило свою структуру

Созданный департамент войдет в состав Минприроды РФ. Об этом пишет портал rns.online.

Руководитель Министерства природы России Дмитрий Кобылкин уже подписал соответствующие распоряжение. По его словам, созданный департамент объединит на приоритетном для Минприроды направлении нужные кадры и ресурсы.

Теперь блок природоохранного регулирования Минприроды будет разделен на два департамента. Следить за структурами станет заместитель главы ведомства, занимающий пост главы Росприроднадзора.

Количество департаментов в структуре осталось прежним - 10. Так департаменты, отвечающие за блок регулирования в области лесного и охотничьего хозяйств, соединили. Департамент контролирующий госполитику в сфере водных ресурсов лишили функций регулирования в области гидрометеорологии. В Минприроды создали новый департамент государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, а также изучения Арктики и Антарктики.