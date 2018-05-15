В Башкирии началась акция «Семейный бумеранг доброты»

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Собранные детские вещи в хорошем состоянии отдадут семьям, в которых одновременно родились двое и более детей.
14 мая началась акция «Семейный бумеранг доброты» в рамках проведения Недели семьи, сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики. Идет сбор новых и бывших в употреблении детских товаров: мебели, колясок, санок, велосипедов, прыгунков и ходунков, стульчиков для кормления, а также аппаратов для стерилизации и др. детских товаров, подлежащих термической обработке.
Все собранные детские товары передадут семьям, в которых родились двое и более детей. Товары принимают во всех отделениях центров «Семья» - чтобы узнать адреса и время работы центров, нужно позвонить по телефону 88003475000.
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