В Башкирии началась акция «Семейный бумеранг доброты»

14 мая началась акция «Семейный бумеранг доброты» в рамках проведения Недели семьи, сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики. Идет сбор новых и бывших в употреблении детских товаров: мебели, колясок, санок, велосипедов, прыгунков и ходунков, стульчиков для кормления, а также аппаратов для стерилизации и др. детских товаров, подлежащих термической обработке.

Все собранные детские товары передадут семьям, в которых родились двое и более детей. Товары принимают во всех отделениях центров «Семья» - чтобы узнать адреса и время работы центров, нужно позвонить по телефону 88003475000.