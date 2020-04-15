В Башкирии рассказали, сколько человек скончалось от коронавируса на сегодняшний день
15 апреля, 14:14ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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На брифинге по коронавирусу также уточнили число людей, выздоровевших от инфекции.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
На сегодняшнем брифинге по противодействию распространения распространения коронавируса министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, сколько человек погибло от опасной инфекции.
На сегодняшний день, по его данным, пять человек с диагнозом COVID-19 скончались. 9 человек были выписаны из лечебных учреждений – организмы этих людей справились с коронавирусом.
Напомним, по обновленным данным минздрава РБ, в Башкирии зафиксировано 149 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 20 случаев, добавленных за прошедшие сутки. 19 человек лечатся амбулаторно.
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