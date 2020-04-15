В Башкирии рассказали, сколько человек скончалось от коронавируса на сегодняшний день

На сегодняшнем брифинге по противодействию распространения распространения коронавируса министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, сколько человек погибло от опасной инфекции.

На сегодняшний день, по его данным, пять человек с диагнозом COVID-19 скончались. 9 человек были выписаны из лечебных учреждений – организмы этих людей справились с коронавирусом.