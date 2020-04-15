Минздрав сообщил, что все анализы на коронавирус будут делать в Башкирии

С 14 апреля все пробы для исследований на коронавирус больше не будут увозить в лабораторию Новосибирска. Исследования будут проводиться в медучреждениях Башкирии, сообщила главврач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак.

— Это прекрасная новость. Теперь будет более оперативно получать информацию для принятия клинических решений, — отметил министр здравоохранения Максим Забелин.

Отметим, что всего в Башкирии провели более 21 тысячи исследований на наличие коронавируса. В сутки лаборатории делают порядка 1800 исследований. Анна Казак уверяет, что мощность и масштаб нарастает благодаря увеличению количества лабораторий.