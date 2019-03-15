Фото: pxhere.com
В США началось производство запрещенного ДРСМД вооружения
15 марта, 18:31Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подполковник Мишель Балданза, являющаяся представителем Пентагона, заявила о том, что в США началось производство компонентов для неядерных ракет, запрещенных ДРСМД (Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).
Разработка и выпуск этого вида вооружения финансируется госбюджетом страны, сообщает газета «Известия» 15 марта.
По словам подполковника, Пентагон в 2019 году проведет испытания двух типов запрещенных ДРСМД неядерных наземных ракет. Уже известно, что одно из них состоится в августе.
Процедура выхода США из условий договора была начата 2 февраля. 4 марта о приостановке выполнения условий ДРСМД официально объявлено в России.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей