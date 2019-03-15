На МКС прибыл экипаж «Союза МС-12»

В составе экипажа - россиянин Алексей Овчинин, а также граждане США - Ник Хейг и Кристина Кук, сообщает газета «Известия» .

«Союз МС-12» доставил на станцию около 127 килограммов груза: средства жизнеобеспечения, контроля среды обитания, оборудование для экспериментов и обеспечения ресурсов, а также личные вещи космонавтов.

Космонавты в ходе экспедиции планируют провести около 60 экспериментов. Овчинину и Кононенко предстоит выйти в открытый космос: им нужно будет очистить иллюминаторы российской части МКС. Кроме этого, они проведут важные прикладные эксперименты.