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На МКС прибыл экипаж «Союза МС-12»
15 марта, 18:29Общество
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Экипаж корабля «Союз МС-12» успешно прибыл на МКС (Международную космическую станцию). Сообщение об этом размещено на сайте корпорации «Роскосмос» 15 марта.
В составе экипажа - россиянин Алексей Овчинин, а также граждане США - Ник Хейг и Кристина Кук, сообщает газета «Известия».
Космонавтов встретили сотрудники МКС Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн.
«Союз МС-12» доставил на станцию около 127 килограммов груза: средства жизнеобеспечения, контроля среды обитания, оборудование для экспериментов и обеспечения ресурсов, а также личные вещи космонавтов.
Космонавты в ходе экспедиции планируют провести около 60 экспериментов. Овчинину и Кононенко предстоит выйти в открытый космос: им нужно будет очистить иллюминаторы российской части МКС. Кроме этого, они проведут важные прикладные эксперименты.
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