Фото: pxhere.com
Глава Европарламента извинился за слова в поддержку Муссолини
15 марта, 18:28Общество
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Глава Европарламента Антонио Таяни извинился за слова о «хороших делах» диктатора Бенито Муссолини, занимавшего должность премьер-министра Италии в 1922-1943 годах.
Политик подчеркнул, что его речь не была направлена на оправдание тоталитарного режима, сообщает газета «Известия» 15 марта.
Таяни сказал также, что сам он является убежденным антифашистом.
Ранее в своем заявлении политик отметил, что в Италии до начала второй мировой войны и принятия расовых законов активно развивалась инфраструктура и были освоены многие области.
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