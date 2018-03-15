Следком Башкирии: расследование дела о перебое с лекарствами продолжается

15 ноября 2017 года Следкомом РБ было возбуждено уголовное дело по статье по факту халатности в отношении должностных лиц правительства и минздрава Башкирии. По данным «Эхо Москвы в Уфе», заявление написали родители двух детей, больных синдромом Хантера. Они заявили, что их детей плохо обеспечивали дорогостоящими лекарствами, которые они должны получать бесплатно.

Как сообщила «Медиакорсети» старший помощник руководителя управления СК РФ по РБ Светлана Абрамова, расследование действительно продолжается, но не по заявлению родителей, а по инициативе самого Следкома.