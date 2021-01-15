Новый мэр Уфы, интернет «в коровнике» и активисты в СИЗО. Итоги дня в Башкирии

Новый мэр Уфы, интернет «в коровнике» и активисты в СИЗО. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:55ОбществоКарина Мамаева
Главные новости Уфы и Башкирии на 15 января.

В селе Новомусино Куюргазинского района Башкирии провели интернет после инцидента с видео, на котором школьники выполняли задания в заброшенном коровнике. Тогда фото и видео попали в сеть. На них запечатлены дети, сидящие с учебниками, укутанные клеенкой, около костра. Информация быстро разлетелась по СМИ и соцсетям. Министр образования и науки назвал фото фейковыми. Однако прокуратура Башкирии признала кадры подлинными.

Верховный суд Башкирии не удовлетворил апелляционную жалобу Рамили Саитовой об отмене постановления о продлении заключению под стражу. Об этом рассказал адвокат общественницы Гарифулла Яппаров. Ей предстоит провести в СИЗО до 6 марта 2021 года. Рамилю Саитову обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности за её неоднозначные высказывания.

Министр строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев в ходе брифинга подвел итоги работы в 2020 году и озвучил планы на 2021. Он отметил, что по итогу прошлого года работа в этой сфере идет с опережением. Было расселено 19 тысяч квадратных метров аварийного фонда, более тысячи семей справили новоселье. В 2021 году расселят порядка 7 тысяч квадратных метров жилья, что поможет получить новое жилье 450 семьям.

В Уфе выбрали нового мэра города. На заседании Горсовета депутаты проголосовали за нового сити-менеджера. Большинство голосов набрал некогда врио главы администрации города Сергей Греков. Напомним, кресло уфимского градоначальника стало вакантным после смерти экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина. Чиновник скончался 29 октября 2020 года от осложнений, связанных с коронавирусом.

По следам конфликта в Кармаскалах. Четверым предполагаемым участникам избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца. Остальные 10 задержанных были отпущены, сообщили собственные источники Mkset в силовых структурах. Ранее появившуюся информацию о проведении жестких задержаний минувшей ночью в Уфе источник не подтвердил.

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