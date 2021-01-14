Приговор убийце, поддержка художницы и ослабление ковид-режима. Итоги дня в Башкирии

Калининский районный суд города Уфы вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Санкина, который убил подозреваемого в педофилии. Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Позже мать Санкина сделала заявление.
Сегодня министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова провела брифинг по итогам 2020 года. Вице-премьер рассказала о получении санаторных путевок для оздоровления работников, переболевших коронавирусом, а также высказала свое отношении к домам престарелых.
В Башкирии не утихает тема с работами художницы Алены Савельевой. Общество разделилось на два лагеря: кто-то поддерживает смелые рисунки девушки, а кто-то считает их оскорбительными. Уфимская блогерша Ульяна Тригубчак положительно отнеслась в работам Савельевой и даже сделала достаточно откровенную фотосессию, а вот российский ведущий Сергей Стиллавин высказал противоположную точку зрения.
Сегодня состоялось заседание оперштаба Башкирии под руководством главы республики Радия Хабирова. Результатом стали некоторые послабления режима повышенной готовности.
В Нефтекамске задержали 38-летнего начальника местного отделения ГИБДД Ильдара Хамитова по подозрению в превышении должностных полномочий.