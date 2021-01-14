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Приговор убийце, поддержка художницы и ослабление ковид-режима. Итоги дня в Башкирии

14 января 2021, 15:51
Фото: Facebook Алёна Савельева
Главные новости Уфы и Башкирии 14 января.

Калининский районный суд города Уфы вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Санкина, который убил подозреваемого в педофилии. Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Позже мать Санкина сделала заявление.

В Уфе убийцу педофила Владимира Санкина приговорили к восьми годам колонии
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Сегодня министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова провела брифинг по итогам 2020 года. Вице-премьер рассказала о получении санаторных путевок для оздоровления работников, переболевших коронавирусом, а также высказала свое отношении к домам престарелых.

«Легче забыть»: министр семьи Башкирии о том, как старики попадают в дома престарелых
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В Башкирии не утихает тема с работами художницы Алены Савельевой. Общество разделилось на два лагеря: кто-то поддерживает смелые рисунки девушки, а кто-то считает их оскорбительными. Уфимская блогерша Ульяна Тригубчак положительно отнеслась в работам Савельевой и даже сделала достаточно откровенную фотосессию, а вот российский ведущий Сергей Стиллавин высказал противоположную точку зрения.

Ульяна Тригубчак предстала обнаженной в башкирских костюмах в поддержку художницы
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Сегодня состоялось заседание оперштаба Башкирии под руководством главы республики Радия Хабирова. Результатом стали некоторые послабления режима повышенной готовности.

В Башкирии ослабили режим повышенной готовности к коронавирусу
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В Нефтекамске задержали 38-летнего начальника местного отделения ГИБДД Ильдара Хамитова по подозрению в превышении должностных полномочий.

Начальника ГИБДД Нефтекамска задержали по подозрению в превышении полномочий
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