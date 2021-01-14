Приговор убийце, поддержка художницы и ослабление ковид-режима. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии не утихает тема с работами художницы Алены Савельевой. Общество разделилось на два лагеря: кто-то поддерживает смелые рисунки девушки, а кто-то считает их оскорбительными. Уфимская блогерша Ульяна Тригубчак положительно отнеслась в работам Савельевой и даже сделала достаточно откровенную фотосессию, а вот российский ведущий Сергей Стиллавин высказал противоположную точку зрения.