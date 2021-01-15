Мэром Уфы избран Сергей Греков

Сергею Грекову 52 года. Он родился в Ишимбае, где и начал свою карьеру. В 2013 году избирался в депутаты Госсобрания Башкирии по Стерлитамакскому одномандатному округу. По данным Rusprofile, Греков является руководителем ООО «МНК «Ишимбайнефтегаз» и ООО «ПТР», а также является полным или частичным владельцем еще шести предприятий. В настоящее время вместе с супругой воспитывает семерых детей.