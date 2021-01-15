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Мэром Уфы избран Сергей Греков

15 января 2021, 12:46
Фото: Скриншот с видео
Сегодня, 15 января на заседании Горсовета Уфы депутаты определили нового сити-менеджера города. Большинство голосов набрал некогда врио главы администрации города Сергей Греков.

Напомним, кресло уфимского градоначальника стало вакантным после смерти экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина. Чиновник скончался 29 октября 2020 года от осложнений, связанных с коронавирусом.

За вакантную должность сити-менеджера столицы Башкирии на последнем этапе отбора боролись три кандидата: врио главы администрации Уфы Сергей Греков, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Уфы Артур Гафаров и заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев.

В день, когда в Горсовете Уфы представили Сергея Грекова на должности исполняющего обязанности мэрии города, глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал его как «человека с безупречной деловой репутацией».

Сергею Грекову 52 года. Он родился в Ишимбае, где и начал свою карьеру. В 2013 году избирался в депутаты Госсобрания Башкирии по Стерлитамакскому одномандатному округу. По данным Rusprofile, Греков является руководителем ООО «МНК «Ишимбайнефтегаз» и ООО «ПТР», а также является полным или частичным владельцем еще шести предприятий. В настоящее время вместе с супругой воспитывает семерых детей.

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