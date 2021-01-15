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Верховный суд Башкирии оставил Рамилю Саитову под стражей

15 января 2021, 07:26
Фото: Facebook
Верховный суд Башкирии не удовлетворил апелляционную жалобу Рамили Саитовой об отмене постановления о продлении заключению под стражу. Об этом рассказал адвокат общественницы Гарифулла Яппаров.

Напомним, ранее Рамиля Саитова разместила видео на Youtube, на котором призывала сносить кресты на Урале, а также требовала армян покинуть республику до 31 декабря. 7 ноября Кировский районный суд назначил Саитовой арест на два месяца, но 31 декабря заключение продлили до 6 марта. Кроме того, специалисты Центра правовых и технических экспертиз Инновационного центра «Технопарк» ФГБОУ «БГУ» обнаружили в видео Рамили Саитовой призывы к дискриминации.

Активистка подала апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии об отмене постановления Кировского райсуда Уфы о продлении срока содержания её под стражей. ВС не удовлетворил требования Саитовой. Как рассказала Яппаров, она поблагодарила всех, кто поддерживает её в трудное время.

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