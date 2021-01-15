В Башкирии в 2021 году более 450 семей переселят из аварийного жилья

По словам министра, она действует с 2019 до конца 2025 года. Финансирование идет из федерального фонда. Согласно данной программе, планируется расселить более 63 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
— Пока мы занимаемся только тем фондом, который был признан аварийным по состоянию на 1 января 2017 года. В рамках этой программы мы должны расселить пять тысяч наших граждан, семей, отметил он.
Рамзиль Кучарбаев отметил, что по итогу 2020 года работа в этой сфере идет с опережением. Было расселено 19 тысяч квадратных метров аварийного фонда, более тысячи семей справили новоселье. В 2021 году расселят порядка 7 тысяч квадратных метров жилья, что поможет получить новое жилье 450 семьям.