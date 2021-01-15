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В селе Башкирии, где дети учились в коровнике, провели интернет

15 января 2021, 06:54
Фото: pixabay.com
В селе Новомусино Куюргазинского района Башкирии провели интернет после инцидента с видео, на котором школьники выполняли задания в заброшенном коровнике.

Напомним, фотографии и видео попали в сеть в декабре. На них запечатлены дети, сидящие с учебниками, укутанные клеенкой, около костра. Информация быстро разлетелась по СМИ и соцсетям. Министра образования и науки назвал фото фейковыми, а также пригрозил башкирским изданиям разбирательство за публикации. Однако прокуратура Башкирии признала кадры подлинными. Трёх чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

16 декабря глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов сообщил, что ПАО «Башинформсвязь» начал проводить интернет.

Как рассказали «Комсомольской правде» родители, которые снимали видео в коровнике, в селе наконец провели интернет.

Отметим, что это не единственная жалоба на отсутствие сети. К главе Башкирии Радию Хабирову обратились жители села Старая Александровка под Уфой. Там людям приходится подниматься на гору, чтобы «поймать» интернет, или ехать в город. При этом село находится всего в 10-15 километрах от Уфы.

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