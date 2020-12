Защитник Джон Гилмор стал новичком хоккейного ЦСКА

27-летний канадец подписал с чемпионами России контракт до конца сезона и будет выступать за команду под третьим номером, сообщает «Советский спорт». В прошлом сезоне Гилмор играл в Американской хоккейной лиге за «Рочестер Американс» и набрал 13 (6+7) очков в 37 матчах. Отметим, что за ЦСКА уже выступают два канадца – защитник Мэт Робинсон и форвард Брендан Лайпсик.

