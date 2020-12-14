Поздняков: ОКР продолжает работу по возвращению ВФЛА в World Athletics

Напомним, что несколько лет назад ВФЛА временно была исключена из WA. А в этом году федерация была оштрафована на 10 миллионов долларов, но не смогла вовремя погасить штраф. Поэтому в 2020 году российские атлеты не получили нейтральный статус, необходимый для участия в международных соревнованиях. Позже совет World Athletics пошел на уступки и дал отсрочку в уплате штрафа.