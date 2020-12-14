Поздняков: ОКР продолжает работу по возвращению ВФЛА в World Athletics

Поздняков: ОКР продолжает работу по возвращению ВФЛА в World Athletics

Вчера, 16:45ОбществоPhoto: pxhere.com
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков озвучил планы по развитию российской легкой атлетики на ближайшее время. Как считает глава комитета, успешное развитие этого вида спорта – совместная задача для всех заинтересованных лиц.

Как отметил Поздняков, положение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) продолжает оставаться сложным, но летом этого года совет World Athletics (WA) принял решение, которое в дальнейшем поможет ВФЛА решить все вопросы путем переговоров и вернуть свой статус в мире спорта, сообщает vostokmedia.com.

Напомним, что несколько лет назад ВФЛА временно была исключена из WA. А в этом году федерация была оштрафована на 10 миллионов долларов, но не смогла вовремя погасить штраф. Поэтому в 2020 году российские атлеты не получили нейтральный статус, необходимый для участия в международных соревнованиях. Позже совет World Athletics пошел на уступки и дал отсрочку в уплате штрафа.

Президент ОКР подчеркнул, что, помимо этого вопроса и ряда подобных финансовых проблем, совместной работы членов Олимпийского комитета требует решение других немаловажных задач, что должно поспособствовать выходу из кризиса.

По его словам, Олимпийский комитет России продолжает вести свою работу и призывает объединить усилия для восстановления членства ВФЛА в мировом совете.

Не так давно стало известно, что WA продлила для ВФЛА срок на реализацию плана по восстановлению членства до весны 2021 года. А нейтральный статус российским спортсменам могут вернуть весной или раньше.

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