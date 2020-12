«Легенда» о ТелеТрейде: отзывы и действительность

Все, что появляется в Интернете, требует тщательной проверки. Это касается и отзывов о ТелеТрейд, которых за годы накопилось необозримое множество: в них есть и противоречия, и явная фантазия авторов, и прямая клевета.

Чтобы не попасть впросак, необходимо пользоваться только проверенными источниками. Изучаем историю TeleTrade, чтобы расставить все точки над «i». Возвращение к корням Компания была создана в 1994 году выходцем из Казахстана Владимиром Чернобаем. На всем постсоветском пространстве этот брокер стал первым опытом привлечения частных инвесторов к торговле на финансовом рынке. И уже тогда можно было встретить первые отзывы о ТелеТрейд как о частной финансовой группе. Финансовая группа Чернобая первые годы работала как дилинговый центр. Все сделки осуществлялись по телефону. Именно на продажи и покупки активов по телефону указывает первая часть названия брокера – «Tele». Местом регистрации новой фирмы Владимир Чернобай выбрал Гонконг. Показательно, что вся история бренда связана с островными государствами: сначала Гонконг, позднее будут Сент-Винсент и Гренадины, Кипр... Уже в декабре 1994 года дилинговый центр TeleTrade открыл первый офис в Москве, где в то время уже было немало состоятельных людей, готовых вложить средства в финансовые активы. Первая локация ДЦ ТелеТрейд Сейчас, спустя четверть века, уже не осталось и воспоминаний о московском ДЦ TeleTrade. Где он находился, кто в нем работал, какие были клиенты у ДЦ, -- кто знает?! Однако на рынке в России и СНГ и по сей день в отзывах о фирме её называют «пионером дилинга в постсоветской России», «первой форекс-компанией для российских частных инвесторов». Во второй половине 90-х компанией предприняты энергичные усилия по освоению новых рынков. Тысячи людей на пространстве бывшего Союза знакомятся с трейдингом именно вместе с TeleTrade: в Украине,

в Белоруссии,

в Казахстане, -- открываются официальные представительства ДЦ в 1995-2000 гг. В первые годы нового тысячелетия компании под брендом ТелеТрейд начинают привлекать клиентов в Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. В условиях государственной регуляции Пережив бурный расцвет бизнеса в 2000-х, второе десятилетие 20-го века компания встретила в новых условиях. На территории Евросоюза вводится регуляция рынка Форекс. В 2011 году ТелеТрейд получает лицензию CySEC (Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам) и начинает привлекать клиентов. Процесс введения государственного регулирования Форекс в эти годы начинается и в странах СНГ. Чтобы соответствовать новым нормам, компания создает отдельные юридические лица в России и Белоруссии, которые впоследствие будут работать с клиентами в России и Белоруссии. Осознавая необходимость регулирования рынка Форекс, брокер становится одним из инициаторов основания таких ассоциаций, как ЦРФИН, УЦРФИН, КРОУФР. Окончательно и дистанционно С переходом на интернет обслуживание клиентов в 2000 году компания начинает усиленно развивать дистанционные сервисы: не только торговые, но и обучающие, консультационно-аналитические. Пандемия коронавируса в 2020 году как бы подвела черту под длительным этапом бытования бизнеса в форме физических офисов. В течение 2020 года подавляющее большинство представительств ТелеТрейд оказывали все услуги удаленно, и люди, близкие к руководству брокера, стали говорить о том, что вскоре весь бизнес уйдет окончательно и бесповоротно в онлайн. С 2018 года дистанционную модель предоставления сервиса брокер успешно использует на Украине и ряде других стран. Профессиональные награды – объективный отзыв о TeleTrade! Несмотря на фактический уход брокера с рынка России и Белоруссии, компания продолжает обслуживать клиентов в этих странах. Брокер сохраняет глобальное присутствие в том числе благодаря развитым дистанционным сервисам (прежде всего торговля, а также обучение и консалтинг). Усилия компания в этом направлении признаны профессиональным сообществом. Не только клиентские отзывы о ТелеТрейд, но и мнения индустриальных экспертов помогают объективно взглянуть на работу брокера.

