«Легенда» о ТелеТрейде: отзывы и действительность

Чтобы не попасть впросак, необходимо пользоваться только проверенными источниками. Изучаем историю TeleTrade, чтобы расставить все точки над «i».
Возвращение к корням
Компания была создана в 1994 году выходцем из Казахстана Владимиром Чернобаем. На всем постсоветском пространстве этот брокер стал первым опытом привлечения частных инвесторов к торговле на финансовом рынке. И уже тогда можно было встретить первые отзывы о ТелеТрейд как о частной финансовой группе.
Финансовая группа Чернобая первые годы работала как дилинговый центр. Все сделки осуществлялись по телефону. Именно на продажи и покупки активов по телефону указывает первая часть названия брокера – «Tele».
Местом регистрации новой фирмы Владимир Чернобай выбрал Гонконг. Показательно, что вся история бренда связана с островными государствами: сначала Гонконг, позднее будут Сент-Винсент и Гренадины, Кипр...
Уже в декабре 1994 года дилинговый центр TeleTrade открыл первый офис в Москве, где в то время уже было немало состоятельных людей, готовых вложить средства в финансовые активы.
Первая локация ДЦ ТелеТрейд
Сейчас, спустя четверть века, уже не осталось и воспоминаний о московском ДЦ TeleTrade. Где он находился, кто в нем работал, какие были клиенты у ДЦ, -- кто знает?! Однако на рынке в России и СНГ и по сей день в отзывах о фирме её называют «пионером дилинга в постсоветской России», «первой форекс-компанией для российских частных инвесторов».
Во второй половине 90-х компанией предприняты энергичные усилия по освоению новых рынков. Тысячи людей на пространстве бывшего Союза знакомятся с трейдингом именно вместе с TeleTrade:
-- открываются официальные представительства ДЦ в 1995-2000 гг.
В первые годы нового тысячелетия компании под брендом ТелеТрейд начинают привлекать клиентов в Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке.
В условиях государственной регуляции
Пережив бурный расцвет бизнеса в 2000-х, второе десятилетие 20-го века компания встретила в новых условиях. На территории Евросоюза вводится регуляция рынка Форекс.
В 2011 году ТелеТрейд получает лицензию CySEC (Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам) и начинает привлекать клиентов.
Процесс введения государственного регулирования Форекс в эти годы начинается и в странах СНГ. Чтобы соответствовать новым нормам, компания создает отдельные юридические лица в России и Белоруссии, которые впоследствие будут работать с клиентами в России и Белоруссии.
Осознавая необходимость регулирования рынка Форекс, брокер становится одним из инициаторов основания таких ассоциаций, как ЦРФИН, УЦРФИН, КРОУФР.
Окончательно и дистанционно
С переходом на интернет обслуживание клиентов в 2000 году компания начинает усиленно развивать дистанционные сервисы: не только торговые, но и обучающие, консультационно-аналитические. Пандемия коронавируса в 2020 году как бы подвела черту под длительным этапом бытования бизнеса в форме физических офисов.
В течение 2020 года подавляющее большинство представительств ТелеТрейд оказывали все услуги удаленно, и люди, близкие к руководству брокера, стали говорить о том, что вскоре весь бизнес уйдет окончательно и бесповоротно в онлайн.
С 2018 года дистанционную модель предоставления сервиса брокер успешно использует на Украине и ряде других стран.
Профессиональные награды – объективный отзыв о TeleTrade!
Несмотря на фактический уход брокера с рынка России и Белоруссии, компания продолжает обслуживать клиентов в этих странах. Брокер сохраняет глобальное присутствие в том числе благодаря развитым дистанционным сервисам (прежде всего торговля, а также обучение и консалтинг).
Усилия компания в этом направлении признаны профессиональным сообществом. Не только клиентские отзывы о ТелеТрейд, но и мнения индустриальных экспертов помогают объективно взглянуть на работу брокера.