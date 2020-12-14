«Легенда» о ТелеТрейде: отзывы и действительность

Сейчас, спустя четверть века, уже не осталось и воспоминаний о московском ДЦ TeleTrade. Где он находился, кто в нем работал, какие были клиенты у ДЦ, -- кто знает?! Однако на рынке в России и СНГ и по сей день в отзывах о фирме её называют «пионером дилинга в постсоветской России», «первой форекс-компанией для российских частных инвесторов».