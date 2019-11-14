Фото: pxhere.com
В амурском колледже произошла перестрелка. Есть погибшие
14 ноября, 16:04Общество
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Утром в четверг в колледже Благовещенска молодой человек устроил стрельбу.
Причины произошедшего устанавливаются. Об этом информирует RNS.
В районе улиц Шевченко-Красноармейской к сотрудникам ДПС подбежал парень. Юноша сообщил полицейским о стрельбе в учебном заведении. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Войдя в колледж полицейские устроили перестрелку с подозреваемым.
Жертвами стрельбы стали два человека. Еще трое местных жителей получили ранения. Одним из погибших оказался сам стрелок. Предположительно, юноша совершил самоубийство.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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