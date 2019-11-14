В амурском колледже произошла перестрелка. Есть погибшие

Причины произошедшего устанавливаются. Об этом информирует RNS.

В районе улиц Шевченко-Красноармейской к сотрудникам ДПС подбежал парень. Юноша сообщил полицейским о стрельбе в учебном заведении. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Войдя в колледж полицейские устроили перестрелку с подозреваемым.

Жертвами стрельбы стали два человека. Еще трое местных жителей получили ранения. Одним из погибших оказался сам стрелок. Предположительно, юноша совершил самоубийство.