Трамп прокомментировал слушания по своему импичменту

Американский лидер в это время работал. Он проводил официальные встречи в Овальном кабинете, информирует RNS.

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа были инициированы представителями американской Демократической партии. Заседание состоялось в среду, 14 ноября в комитете по разведке палаты представителей США.

Американский лидер уже прокомментировал происходящее на своей страничке в Twitter. Президент подверг жесткой критике оппонентов и сам процесс импичмента. По мнению Трампа, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси больше печется о собственной власти, чем о принципах. Демократы от этого только проигрывают.

Отцы основатели США знали, что в политику могут попасть худшие люди, но подобного даже они представить не могли. Представители Демократической партии взяли на вооружение мощнейший инструмент законодательной власти – импичмент. Последний они превратили в политическую дубинку. Подобного основатели США предвидеть не могли, подчеркнул Трамп.