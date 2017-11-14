Ученые из США выявили пользу кофе для здоровья сердца

Исследователи США обнаружили пользу кофе для здоровья сердца.

Как пишет издание Dni.ru, ученые Американской ассоциации сердца с помощью алгоритмов машинного обучения выяснили, что этот напиток снижает риск инфаркта на 7%, а инсульта на 8%.

Они сделали такой вывод в ходе изучения взаимосвязей между состоянием сердечно-сосудистой системы и различными видами диет.

При этом авторы работы подчеркивают, что исследование доказало только тот факт, что между здоровьем сердца и употреблением кофе есть тесная взаимосвязь. Но детально пока ничего не известно.

Также ученые попытались определить, как на сердечно-сосудистую систему влияет употребление красного мяса. Оказалось, что этот продукт тоже сокращает риск возникновения сердечной недостаточности и инсульта. Однако сопоставить итоги этого исследования затруднительно из-за отсутствия единого определения того, что относят к красному мясу.